Συνελήφθη ανήλικος κατηγορούμενος για κατοχή πλαστού χαρτονομίσματος

Συνελήφθη, στις 29-12-2025 στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ανήλικος ημεδαπός (16χρονος), κατηγορούμενος για κατοχή πλαστού χαρτονομίσματος.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και το αδίκημα της κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, ενώ ταυτοποιήθηκε -1- ακόμη ανήλικος ημεδαπός (16χρονος), για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε ο συλληφθείς 16χρονος στην πόλη της Χίου και στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας -20- ευρώ, το οποίο έφερε ενδείξεις πλαστότητας.

Κατά την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, οι -2- προαναφερόμενοι ανήλικοι, κατά το χρονικό διάστημα από 20-12-2025 έως 27-12-2025, ενέχονται από κοινού σε -4- περιπτώσεις συναλλαγής με επιχειρήσεις στη Χίο, χρησιμοποιώντας κατά το χρόνο αυτών συνολικά -10- χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας -20- ευρώ, αμφιβόλου γνησιότητας.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν -6- χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας -20- ευρώ, -2- κράνη, ρουχισμός και δίκυκλο μοτοποδήλατο, που χρησιμοποίησαν οι -2- δράστες κατά το χρόνο τέλεσης έκνομων ενεργειών.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος γονέων των ανήλικων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, δύο -2- εκ των οποίων συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.