PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη άνδρας μέσα σε Δικαστικό Μέγαρο

istock_arrested_1093036298
15:39 | 22/10/2025

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όταν 55χρονος προέβη σε πράξεις που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ο άνδρας διαπιστώθηκε να διαταράσσει δικαστικές συνεδριάσεις και παράλληλα να πραγματοποιεί παράνομη ηχογράφηση με το κινητό του τηλέφωνο.

Διαβάστε επίσης

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησής του, ο 55χρονος αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πηγή:  gargalianoionline.gr 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis