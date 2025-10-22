Συνελήφθη άνδρας μέσα σε Δικαστικό Μέγαρο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όταν 55χρονος προέβη σε πράξεις που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ο άνδρας διαπιστώθηκε να διαταράσσει δικαστικές συνεδριάσεις και παράλληλα να πραγματοποιεί παράνομη ηχογράφηση με το κινητό του τηλέφωνο.

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησής του, ο 55χρονος αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πηγή: gargalianoionline.gr