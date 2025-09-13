Συνελήφθη άνδρας για ληστεία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας

Συνελήφθη, προχθες (11-09-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες προχθες (11-09-2025) στον αύλειο χώρο σχολικής μονάδας στη Λάρισα, ο δράστης χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο ανήλικο ημεδαπό και στη συνέχεια αφαίρεσε, από τον λαιμό αυτού, χρυσό σταυρό μετά της χρυσής αλυσίδας.

Μετά από αναζητήσεις ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η αφαιρεθείσα αλυσίδα με τον σταυρό κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.