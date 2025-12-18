Συνελήφθη άνδρας για διακεκριμένες κλοπές σε σταθμευμένα φορτηγά

Συνελήφθη, προχθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος την Δευτέρα το πρωί, στο Ρίο Πατρών, αφαίρεσε από σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, ένα τσαντάκι, που περιείχε -4.000 ευρώ, -5.000- δολάρια, τρεις τραπεζικές κάρτες και έγγραφα, ενώ την ίδια ημέρα το μεσημέρι, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Μανωλάδας, αφαίρεσε από έτερο σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο -1.300- ευρώ, μια αλυσίδα αξίας 300 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και έγγραφα.

Για την διερεύνηση των υποθέσεων των κλοπών διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου και τη σύλληψη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.