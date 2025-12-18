Αστυνομία: Προσλαμβάνονται 926 ειδικοί φρουροί - Το ΦΕΚ

Στην πρόσληψη 926 Ειδικών Φρουρών προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, μετά τη δημοσίευση σχετικής απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Την απόφαση υπέγραψε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ενεργοποιώντας τη διαδικασία αξιοποίησης του πίνακα επιλαχόντων προηγούμενης προκήρυξης.

Οι νέες προσλήψεις δεν προκύπτουν από νέο διαγωνισμό, αλλά αφορούν υποψηφίους που είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλαχόντων της προκήρυξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με αριθμό 6000/2/7907/-ρα’, η οποία είχε εκδοθεί στις 5 Αυγούστου 2024.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με αριθμό 6829 και ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει την κατανομή των 926 Ειδικών Φρουρών στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού και της κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ΦΕΚ, η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση δρομολόγηση των επόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ με την κατανομή των Ειδικών Φρουρών.

Νίκος Μακρής

Πηγή: alfavita.gr