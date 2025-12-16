Συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας 46χρονος για κλοπή προϊόντων από κατάστημα

Συνελήφθη άμεσα την 13-12-2025 τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 46χρονος ημεδαπός για κλοπή από κατάστημα Super Market, στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω ημεδαπός αφού εισήλθε σε κατάστημα Super Market στην Πτολεμαΐδα, προσποιούμενος τον πελάτη, αφαίρεσε -5- φιάλες αλκοολούχων ποτών και -13- συσκευασίες προϊόντων περιποίησης, χωρίς να καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο, συνολικής χρηματικής αξίας περίπου -280- ευρώ.

Άμεσα έγινε αντιληπτός από τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος και ενημέρωσε τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, ενώ τα αφαιρεθέντα προϊόντα, αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.