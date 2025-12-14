Ανακαλύψτε την επόμενη γενιά στην τεχνολογία ανάκρουσης - ΒΙΝΤΕΟ

Ανακαλύψτε την επόμενη γενιά στην τεχνολογία ανάκρουσης με το μοναδικό προοδευτικό τριπλό σύστημα ελατηρίων, μια επαναστατική και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καινοτομία που σχεδιάστηκε για να απογειώσει την απόδοση του όπλου σας. Τοποθετείται άμεσα ως αντικατάσταση του εργοστασιακού οδηγού ανάκρουσης – χωρίς καμία τροποποίηση – και προσφέρει κορυφαία απόδοση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε απαιτητικούς σκοπευτές.

Εξελιγμένη Μηχανική, Απόλυτος Έλεγχος

Το σύστημα βασίζεται σε έναν εξειδικευμένο μηχανισμό με τρία ομόκεντρα ελατήρια διαφορετικής έντασης, τοποθετημένα με ακρίβεια σε έναν ανθεκτικό, μεταλλικό οδηγό υψηλής αντοχής. Η προοδευτική συμπίεση του συστήματος προσφέρει αυξανόμενη αντίσταση κατά την οπίσθια κίνηση του κλείστρου, εξασφαλίζοντας ελεγχόμενη επιβράδυνση, μειωμένη φθορά και ομαλότερη λειτουργία.

Στο τελευταίο στάδιο της διαδρομής, ενεργοποιείται το τρίτο, εσωτερικό ελατήριο, προσφέροντας επιπλέον απόσβεση. Το αποτέλεσμα; Μηδενικός κραδασμός κατά την επαφή του κλείστρου με το πλαίσιο, προστασία κρίσιμων εξαρτημάτων και μακροχρόνια αξιοπιστία.

DPM Systems Technologies Ltd.

M. Γερουλάνου 116

Αργυρούπολη 164 52

Τηλ.: 210 96 17 153

E-mail: [email protected]

Web site: www.dpmsystems.com