Συνελήφθη άμεσα άντρας για ληστεία στην Άρτα

Στην άμεση σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν προχθες (20-12-2025) το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία.

Ειδικότερα, ύστερα από συντονισμένες αναζητήσεις, ο ημεδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη, στο πλαίσιο υπόθεσης ληστείας που είχε λάβει χώρα λίγο νωρίτερα στην πόλη της Άρτας, όταν φορώντας κουκούλα, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό -220- ευρώ και προϊόντα αξίας -60- ευρώ.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους -21,5- εκατοστών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.