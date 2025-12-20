Συνελήφθη άμεσα άνδρας για απόπειρα ληστείας σε μίνι μάρκετ

Συνελήφθη, άμεσα προχθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ληστείας.

Ειδικότερα, προχθες το απόγευμα, στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος μετέβη σε κατάστημα μίνι μάρκετ, φορώντας κράνος μηχανής και με την απειλή μαχαιριού, αποπειράθηκε να αφαιρέσει από την υπάλληλο τις εισπράξεις του καταστήματος, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η τελευταία ενεργοποίησε το σύστημα συναγερμού και ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών στο πλαίσιο αναζητήσεων εντόπισαν άμεσα τον κατηγορούμενο να επιβαίνει σε δίκυκλο όχημα και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.