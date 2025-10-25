Συνελήφθη αλλοδαπός, στη Λέσβο, μέλος οργανωμένου κυκλώματος που διευκόλυνε την είσοδο μεταναστών στη χώρα

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και με την αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), κατά το προηγούμενο τριήμερο στη Μυτιλήνη, 26χρονος αλλοδαπός, ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που δραστηριοποιείται συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνει τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της υπεξαίρεσης, καθώς και παραβάσεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, ενώ προσδιορίστηκε η εμπλοκή τουλάχιστον επτά (7) ακόμη ατόμων – αλλοδαπών στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο 26χρονος εντοπίστηκε αρχικά από αστυνομικούς στην πόλη της Μυτιλήνης και στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, στερούνταν των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, παραμονής στη χώρα.

Κατά την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος αλλοδαπός, βραδινές ώρες της 17-10-2025, επιβαίνοντας ως χειριστής σε λέμβο η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια, μετέφερε παράνομα -22- άτομα – υπηκόους τρίτων χωρών, από μη θεσμοθετημένο σημείο στη νήσο Λέσβο.

Κατά την προανακριτική διαδικασία διακριβώθηκε ότι, το ίδιο άτομο επιβαίνοντας ως χειριστής σε λέμβο, αποπειράθηκε ανεπιτυχώς σε τρεις (3) ακόμη περιπτώσεις, να διευκολύνει με τον ίδιο τρόπο, την παράνομη είσοδο αλλοδαπών – υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μέσω της νήσου Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 14-10-2025 έως 16-10-2025.

Προσδιορίστηκε επίσης ότι, ο 26χρονος εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -7- ακόμη άτομα – αλλοδαπούς, που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική διευκόλυνση της παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατά την άφιξη του στο νησί της Λέσβου, ο 26χρονος ιδιοποιήθηκε παράνομα κινητό τηλέφωνο αλλοδαπού που επέβαινε στη λέμβο, με σκοπό την επικοινωνία με συνεργούς του, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφυγή του από το νησί.

Κατά την ερευνητική διαδικασία κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.