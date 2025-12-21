Αστυνομικός κινδύνεψε να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια σύλληψης

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα ένας 27χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς τα ξημερώματα να οδηγεί ΙΧ στον κόμβο της Λαχαναγοράς.

Σε σήμα τον αστυνομικών να σταματήσει το όχημα για έλεγχο εκείνος όχι μόνο δεν υπάκουσε αλλά έκανε ελιγμό και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με κίνδυνο να παρασύρει έναν εκ των αστυνομικών.

Κατά την προσπάθειά του αυτή, απέρριψε στο έδαφος συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: thestival.gr