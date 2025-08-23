Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπή σε επιχείρηση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη προχθες (21.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου 44χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, προχθες (21.08.2025) τις πρώτες πρωινές ώρες ο 44χρονος εισήλθε σε όχημα με σκοπό την κλοπή έγινε όμως αντιληπτός και συνελήφθη άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Όπως προέκυψε σε προγενέστερο χρόνο είχε προβεί στη διάρρηξη επιχείρησης αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ.

Σε γενόμενη έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου, φυσίγγια και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.