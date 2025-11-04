Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης στην Κω

Συνελήφθη χτες (Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025) πρώτες πρωινές ώρες στην Κω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, 46χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, προχθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω και αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Κω, στον 46χρονο, λίγο μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο προερχόμενος από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν μέσα σε Δ.Χ.Ε όχημα που οδηγούσε -1.043- γραμμάρια κοκαΐνης.

Διαβάστε επίσης

Οι ναρκωτικές ουσίες, -2- κινητά τηλέφωνα και το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.