Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής στην Κω

Συνελήφθη προχθες (Κυριακή 10 Αυγούστου 2025) στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω, ένας 23χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και το αδίκημα της έκθεσης.

Όπως διακριβώθηκε, ο δράστης παρέλαβε υπηκόους τρίτων χωρών, τους μετέφερε με πλωτό μέσο δια θαλάσσης από τα ανατολικά παράλια και τους αποβίβασε σε παραλία της Κω.

Κατασχέθηκαν ένα ταχύπλοο σκάφος και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η σύλληψη εντάσσεται στην εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αποτελεσματική αποτροπή και αντιμετώπιση της διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών.