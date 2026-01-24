Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

Στα ίχνη ενός αλλοδαπού έφθασαν προχθες (22-01-2026) βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, ο οποίος συνελήφθη για απάτες κατ’ εξακολούθηση, τελεσμένες και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν υποβληθεί καταγγελίες για τηλεφωνικές απάτες, που είχαν λάβει χώρα στην Άρτα και οι οποίες εξελίσσονταν σε δύο φάσεις. Αρχικά, άγνωστος τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένες, τις οποίες τρομοκρατούσε, απειλώντας ότι, γνωρίζοντας πού μένουν, θα μεταβούν στο σπίτι τους για να τις ληστέψουν. Στη συνέχεια, άλλος δράστης, τηλεφωνούσε στις ίδιες ηλικιωμένες προσποιούμενος τον αστυνομικό και τις καθησύχαζε ότι η αστυνομία θα τις προστατεύσει από τους επίδοξους ληστές, αρκεί εκείνες να αφήσουν χρήματα και χρυσαφικά στον κοντινότερο κάδο σκουπιδιών, ώστε στη συνέχεια να παγιδεύσουν τους δράστες την ώρα που θα τα παραλαμβάνουν.

Ο συλληφθείς, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα» στο πλαίσιο του παραπάνω εγκληματικού σχεδίου, θα παραλάμβανε τη λεία από τα σημεία που θα είχε υποδειχθεί στις ηλικιωμένες.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραπάνω υποθέσεων, προχθες βράδυ στην πόλη της Άρτας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον αλλοδαπό, αποτρέποντάς τον να παραλάβει τσάντα από ηλικιωμένη που είχε εξαπατηθεί και που περιείχε -250- ευρώ και χρυσαφικά αξίας -25.000- ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι με τον παραπάνω τρόπο ο αλλοδαπός είχε παραλάβει τις τελευταίες ημέρες από τρεις ηλικιωμένες στην Άρτα χρυσαφικά, κοσμήματα και το συνολικά χρηματικό ποσό των -3.050- ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και θα αποδοθούν στις ιδιοκτήτριες.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του και σε ακόμα μία περίπτωση απόπειρας απάτης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών του συνεχίζεται.