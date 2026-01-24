Αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αρκαδία και στην Κορινθία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (23.1.2026) το πρωί και το απόγευμα, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Κορινθίων.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αρκαδία ελέγχθησαν -10- άτομα, προσήχθησαν -2- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -2- άτομα, για καταδικαστικά έγγραφα.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -1- άτομο, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αρκαδία βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ ακόμα -1- παράβαση βεβαιώθηκε και στην Κορινθία.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.