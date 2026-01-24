Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο

Συνελήφθη χθες (Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 22χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 22χρονο και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -308- γραμμαρίων και κινητό τηλέφωνο.

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.