Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου

Συνελήφθη, στις 17-01-2026 στη Σάμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, 43χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα προώθησης μη νόμιμου μετανάστη στο εσωτερικό της Χώρας, για παραβίαση περιορισμών διαμονής και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, ο 43χρονος αφίχθη στο νησί της Σάμου, αεροπορικώς από Αθήνα, με σκοπό να διευκολύνει την παράνομη μετακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας, 28χρονου αλλοδαπού μη νόμιμου μετανάστη, έναντι χρηματικής αμοιβής, εφοδιάζοντάς τον και με διαβατήριο που άνηκε σε άλλο πρόσωπο.

Διαβάστε επίσης

Ο 28χρονος είχε αφιχθεί στη νήσο Σάμο, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-01-2026), από μη θεσμοθετημένο σημείο και χωρίς να υποβληθεί σε προβλεπόμενο έλεγχο, επιβαίνοντας σε λέμβο η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι, ο 43χρονος είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας, που του είχαν επιβληθεί από Δικαστική Αρχή.

Κατασχέθηκαν, διαβατήριο αλλοδαπής Αρχής τρίτου προσώπου, απόκομμα αεροπορικού εισιτηρίου, απόκομμα εισιτηρίου ΚΤΕΛ, κινητό τηλέφωνο και έγγραφο Δικαστικής Αρχής που αφορούσε σε περιοριστικούς όρους διαμονής, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 43χρονου.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε και σε βάρος του 28χρονου αλλοδαπού, για παράνομη είσοδο στη Χώρα.

Τις έρευνες για την υπόθεση αυτή συνέδραμαν ουσιαστικά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), στελέχη του FRONTEX και συνοριακοί φύλακες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.