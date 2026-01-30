4 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα κατά το διάστημα από 24 έως 29 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές των Γρεβενών και της Κοζάνης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -4- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 24-01-2026 τις πρωινές ώρες στα Γρεβενά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών 47χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης αναμεμειγμένα με καπνό και -1- στόμιο με υπολείμματα κοκαΐνης.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 26-01-2026 τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας 19χρονος ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 26-01-2026 τις απογευματινές ώρες στα Γρεβενά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 23χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τέταρτη περίπτωση, συνελήφθη την συνελήφθη την 29-01-2026 τις βραδινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 41χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.