Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για 2 περιπτώσεις κλοπών

Άμεσα συνελήφθη προχθες (11.11.2025) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 34χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα, πρωινή ώρα προχθες (11.11.2025) άγνωστη εισήλθε σε οικία ημεδαπού σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό 365 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Από την αξιοποίηση στοιχείων και την άμεση ανταπόκριση περιπολούντων αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων εντοπίσθηκε σε περιοχή των Χανίων, η 34χρονη αλλοδαπή η οποία και συνελήφθη ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και χρήματα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η 34χρονη την 06.11.2025 είχε προβεί σε ακόμα μία κλοπή σε όχημα ημεδαπού, έχοντας αφαιρέσει τσαντάκι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον κάτοχο τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.