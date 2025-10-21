Συνελήφθη 66χρονος στην πόλη της Καστοριάς για διακίνηση αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδου

Συνελήφθη 66χρονος ημεδαπός στην πόλη της Καστοριάς για διακίνηση αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδου

Κατασχέθηκαν -8- δοχεία που περιείχαν πάνω από -100- λίτρα παράνομου ελαιόλαδου

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη χθες (20-10-2025) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Καστοριάς, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 66χρονος ημεδαπός, για παράβαση του νόμου περί υπαίθριου εμπορίου.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν στην πόλη της Καστοριάς, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 66χρονο ημεδαπό και σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε, να κατέχει και να διαθέτει προς πώληση -8- δοχεία, τα οποία περιείχαν συνολικά -101- λίτρα λαδιού, αγνώστου προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας που προσομοίαζε σε ελαιόλαδο, χωρίς να διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα αγοράς.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω δοχεία, δείγμα των οποίων θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.