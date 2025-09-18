Συνελήφθη 65χρονος για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και διερεύνησης καταγγελιών, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Βόλβης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τρείς ημεδαποί 62, 65 και 49 ετών, με τον δεύτερο εξ’ αυτών να συλλαμβάνεται σε οργανωμένη επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες προχθες (16-09-2025), σε δασική περιοχή της Αρέθουσας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αλλά και την αυτοψία του χώρου, ο 62χρονος άντρας, με περιστασιακή βοήθεια από τον 65χρονο, μετέβαινε καθημερινά στο δάσος και προέβαινε σε παράνομη υλοτόμηση με προσωρινή αποθήκευση των κομμένων κορμών, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός, μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου, σε χώρο ιδιοκτησίας του. Εκεί από κοινού με τον 49χρονο τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση.

Από τις ενέργειες αυτές αποψιλώθηκε η πλαγιά του βουνού σε μεγάλη έκταση, προκλήθηκε μη αναστρέψιμη βλάβη σε δασική έκταση, οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος. Ενημερώθηκε σχετικά η Δασάρχης Σταυρού, με εκτίμηση της οποίας διαπιστώθηκε η κακουργηματική περίπτωση παραβίασης της Δασικής και Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Φ. που χρησιμοποιούσαν, ένα αλυσοπρίονο, διάφορα εργαλεία, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε ξυλεία βάρους περίπου τριών τόνων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 62χρονου ημεδαπού, ο οποίος, σημειώνεται ότι, έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για συναφή αδικήματα.