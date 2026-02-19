Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις κλοπής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας

Εξιχνιάστηκαν προχθες (17 Φεβρουαρίου 2026), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, συνολικά πέντε υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Πρόκειται για έναν 38χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για διάπραξη κλοπών (τετελεσμένες και σε απόπειρα) κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, ο δράστης από βραδινές ώρες της 14.02.2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 15.02.2026 παραβίασε πέντε καταστήματα και αφαίρεσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και εργαλεία.

Μεσημεριανές ώρες της 17.02.2026 εντοπίσθηκε ο 38χρονος, όπου κατά την προσαγωγή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων, τα οποία αποδόθηκαν.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.