Συνελήφθη 65χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνελήφθη, χθες (11-09-2025) τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης, 65χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς στην οικία και σε αγροικία του 65χρονου ημεδαπού, σε περιοχές της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -1- κιλού και -187,8- γραμμαρίων,

-4- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2- μέτρων και -50- εκατοστών,

ζυγαριά ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης,

-17- βάζα με υπολείμματα κάνναβης,

-1- ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής καλλιέργειας, αποτελούμενο από -2- πάνελ led φωτισμού και παραγωγής θερμότητας, καθώς και ένα θερμοστάτη σε πλήρη λειτουργία και με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

-8- γλάστρες και

λεκάνη με υπολείμματα κάνναβης.

Επιπλέον, ο συλληφθείς εντός της οικίας του, είχε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για καλλιέργεια και αποξήρανση δενδρυλλίων κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.