Συνελήφθη 60χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

Συνελήφθη προχθες (15-12-2025) τις πρωινές ώρες, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 60χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, πρωινές ώρες της 15-12-2025 σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο με οδηγό τον 60χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης αναμεμειγμένα με καπνό.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα σε κτήμα του 60χρονου, από τους ανωτέρω αστυνομικούς με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «BONGO», σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1600- γραμμάρια αποσπασμάτων αποξηραμένων δενδρυλλίων κάνναβης,

-695- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης αναμεμειγμένο με καπνό και

-1- τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.