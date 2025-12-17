Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών

Καταστράφηκαν με καύση, σε εργοστάσιο, από προβλεπόμενη επιτροπή, ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών, τα οποία είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν κατασχεθέντα ναρκωτικά από -192- υποθέσεις συνολικά, ως εξής:

-36- κιλά και -700- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1- κιλό και -88- γραμμάρια κοκαΐνης,

-206- γραμμάρια ηρωίνης,

-1.425- δενδρύλλια

-406- ναρκωτικά δισκία

-32- γραμμάρια MDMA και

-32- γραμμάρια αμφεταμίνη

Παράλληλα, στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ναρκωτικές ουσίες, που κατάσχονται από τις Αστυνομικές Αρχές φυλάσσονται σε αποθήκες μέχρι την καταστροφή τους.

Αποκλειστικός τρόπος καταστροφής όλων των κατασχεμένων ποσοτήτων ναρκωτικών είναι η καύση, η οποία γίνεται σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό χώρους – εγκαταστάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσία ειδικής επιτροπής.