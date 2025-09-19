Συνελήφθη 60χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 15-9-2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 60χρονος ημεδαπός που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην οικία του στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην οικία του στην περιοχή της Δραπετσώνας, πρωινές ώρες της 15-9-2025 εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-3- δενδρύλλια κάνναβης και

-68,6- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.