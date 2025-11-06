Συνελήφθη 57χρονος από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Χίου

Συνελήφθη, χτες (05-11-2025) στη Χίο, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Χίου, ημεδαπός (57χρονος), για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως επίσης διακριβώθηκε, ο 57χρονος οδηγούσε το προαναφερόμενο όχημα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αστυνομική Αρχή, για έτερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χίου.