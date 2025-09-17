Συνελήφθη 54χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, συνελήφθη, χθες (16-09-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες απογευματινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, εντοπίσθηκε ο 54χρονος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν –2,2– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σκόνης.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από προαναφερόμενους αστυνομικούς στην οικία και σε αγρόκτημα του 54χρονου, σε περιοχές της Καστοριάς, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-7- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,30- έως -3,00- μέτρων, σε πλήρη ανάπτυξη, καλλιεργούμενα στο έδαφος από τον 54χρονο,

-1- εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης, σε στάδιο αποξήρανσης ύψους -2,00- μέτρων,

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους – 16,2 – γραμμαρίων, και

– γραμμαρίων, και -1- τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Σημαντική συνδρομή στην ανεύρεση των ναρκωτικών, παρείχε ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών “ΟΡΦΕΑΣ” της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.