Συνελήφθη 52χρονος που διέπραξε ληστεία με την απειλή πιστολιού

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 25-9-2025 στην περιοχή του Αγ. Ιωαν. Ρέντη, 52χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία με την απειλή πιστολιού σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Ειδικότερα, ο 52χρονος πρωινές ώρες της 24-9-2025, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Αγ. Ιωαν. Ρέντη φορώντας κράνος και με την απειλή πιστολιού σε βάρος της υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε με μοτοσυκλέτα.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, μετά από προανάκριση και ανάλυση πληροφορικών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 52χρονο ως δράστη της ληστείας και τον εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 25-9-2025.

Κατά την έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,

γεμιστήρας,

-53- φυσίγγια,

μαύρο κράνος και

το χρηματικό ποσό των -725- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.