Συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός στα Γρεβενά, για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών, συνελήφθη σήμερα (25-09-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στα Γρεβενά, 52χρονος ημεδαπός, για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος επιτέθηκε απρόκλητα σε 20χρονο ημεδαπό, στην πόλη των Γρεβενών και χρησιμοποιώντας λεπίδα οικιακής χρήσης (ξύστρα κεραμικών εστιών) προκάλεσε σε αυτόν σωματική βλάβη στο χέρι.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε η προαναφερόμενη λεπίδα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.