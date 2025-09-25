Συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός στα Γρεβενά, για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών, συνελήφθη σήμερα (25-09-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στα Γρεβενά, 52χρονος ημεδαπός, για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Συγκεκριμένα, ο 52χρονος επιτέθηκε απρόκλητα σε 20χρονο ημεδαπό, στην πόλη των Γρεβενών και χρησιμοποιώντας λεπίδα οικιακής χρήσης (ξύστρα κεραμικών εστιών) προκάλεσε σε αυτόν σωματική βλάβη στο χέρι.
Ακολούθως, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε η προαναφερόμενη λεπίδα.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.