Συνελήφθη 52χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κοζάνης

Συνελήφθη, χθες (24-10-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 52χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, χθες τις απογευματινές ώρες, διαπιστώθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ότι, ο 52χρονος, κατείχε δενδρύλλιο κάνναβης, σε αγροικία ιδιοκτησίας του.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 52χρονος απέκρυπτε στην οικία του, σε περιοχή της Κοζάνης, ακόμη -6- δενδρύλλια και ένα κλαδί κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν -7- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,20- μέτρου έως -1,85- μέτρου και ένα σπασμένο κλαδί κάνναβης, ύψους περίπου -1- μέτρου.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.