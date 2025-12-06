Συνελήφθη 51χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε διάρρηξη και κλοπή χρηματικού ποσού από ΑΤΜ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου 2025, στο Περιστέρι Αττικής, 51χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής χρηματικού ποσού από Α.Τ.Μ. τον Μάρτιο του 2024 στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας και κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, καθώς και -3- αγνώστων μέχρι στιγμής συνεργών του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πιο αναλυτικά, ο ανωτέρω μαζί με τους συνεργούς του, το Μάρτιο του 2024, αφού παραβίασαν κεντρική θύρα δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, με τη χρήση τροχού και οξυγόνου, διέρρηξαν ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη του κτιρίου και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -89.950- ευρώ.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την εξιχνίαση της διάρρηξης του ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 51χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- φυσίγγια καραμπίνας και αναδιπλούμενο μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και τροχός κοπής μετάλλων, -2- δίσκοι κοπής μετάλλων, συσκευή κινητής τηλεφωνίας με κάρτα SIM και συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη έτερος 51χρονος, καθώς στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, εντός νάιλον συσκευασίας, συνολικού μεικτού βάρους -4,5- γραμμαρίων, πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και πλήθος καρτών SIM διαφόρων εταιρειών.

Σημειώνεται ότι, αμφότεροι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ στον έναν έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.