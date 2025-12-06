Μήνυμα κ. Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αντιναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τρύφων ΚΟΝΤΙΖΑΣ

Διαβάστε επίσης

Γυναίκες και Άνδρες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή απευθύνομαι σήμερα σε όλες και όλους εσάς, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου, του Προστάτη όλων των ναυτικών της Πατρίδας μας και φύλακα των θαλασσών.

Η ημέρα αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο της ναυτικής οικογένειας της Χώρας μας και πρωτίστως για όλους εμάς που ανήκουμε στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Μας υπενθυμίζει το υψηλό καθήκον που επιτελούν τα στελέχη μας, με την αδιάκοπη και ανιδιοτελή προσφορά τους προς την Πατρίδα και τους πολίτες της, την ελληνική εμπορική ναυτιλία και κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη προστασίας στη θάλασσα.

Ο Άγιος Νικόλαος καθοδηγεί και φωτίζει το δύσκολο έργο σας, αποτελώντας πηγή δύναμης στις απαιτητικές συνθήκες που συχνά καλείστε να αντιμετωπίσετε. Με την αυταπάρνηση και την αποφασιστικότητα σας, αποδεικνύετε καθημερινά ότι το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί τον ακλόνητο πυλώνα ασφάλειας, προασπίζοντας τα θαλάσσια σύνορα, σώζοντας ζωές, καταπολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα και διασφαλίζοντας την νομιμότητα στους χώρους ευθύνης του.

Θέλω να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, την επιχειρησιακή σας ετοιμότητα και το ήθος που επιδεικνύετε σε κάθε σας δράση. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις οικογένειές σας, που στέκονται δίπλα σας και στηρίζουν το δύσκολο έργο σας.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα, ενότητα, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, όραμα και πίστη στις αξίες που το χαρακτηρίζουν.

Με την ευλογία του Αγίου Νικολάου, εύχομαι από καρδιάς υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, και κάθε επιτυχία στο πολύτιμο έργο σας.

Είθε ο Άγιος Νικόλαος να σκέπει τις ελληνικές θάλασσες, τα πλοία και τους ναυτικούς μας.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους συναδέλφους.

Χρόνια πολλά στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.