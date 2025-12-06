Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, κλοπή αγροτικών μηχανημάτων

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, κλοπή αγροτικών μηχανημάτων, που διαπράχθηκε μεσημβρινές ώρες της 28-11-2025 σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, για την οποία σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία, σε βάρος 59χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο 59χρονος το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αφού έθραυσε λουκέτο αυλόπορτας από οικία 43χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, εισήλθε σε αύλειο χώρο αυτής με Ι.Χ.Φ. όχημα και αφαίρεσε έναν καταστροφέα και μία φρέζα, συνολικής χρηματικής αξίας -11.800- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο, ιδιοκτησίας του 59χρονου, σε περιοχή της Έδεσσας από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία και αποδόθηκαν με μεσεγγύηση στον 43χρονο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 59χρονου, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.