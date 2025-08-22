Συνελήφθη 49χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού

Συνελήφθη χτες (Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, 49χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών μετά από αξιολόγηση συλλεχθέντων στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του δράστη όπου, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης, σε υπαίθριο χώρο της κατοικίας του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- φυτά κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα

-8- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

-12,9- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.