Συνελήφθη 47χρονος για κλοπή από κατάστημα

Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και η επισταμένη έρευνα συναδέλφων τους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, οδήγησε στη σύλληψη ατόμου που ενέχεται σε κλοπές από καταστήματα στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες στις 16-02-2026, εισήλθε σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσε ένα τσαντάκι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των (170) ευρώ. Πράξη του έγινε αντιληπτή από επισκέπτη του καταστήματος, ο οποίος τον ακινητοποίησε και συνελήφθη από κληθέντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, κατά το χρονικό διάστημα από 22-11-2025 έως 08-02-2026, προέβη σε επτά (7) επιπλέον περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από καταστήματα στο κέντρο της πόλης (ήτοι από κομμωτήριο, γραφεία εταιρείας, αποθήκη καταστήματος, εταιρεία ταχυμεταφορών, (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατάστημα ενδυμάτων) αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (2.050) ευρώ, διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.