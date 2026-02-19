Μεγάλη προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Σερρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2026, η πρώτη για το τρέχον έτος εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών.

Η δράση φιλοξενήθηκε στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια» Σερρών, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή συμμετοχή συναδέλφων, συγγενών και πολιτών. Η μαζική ανταπόκριση επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης και προσφοράς που διακρίνει τα μέλη της Ένωσης.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν τριάντα (30) φιάλες αίματος, ενισχύοντας ουσιαστικά την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη αναγκών τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

Η Ένωση εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, κα Βασιλική Πανταζή, για την παραχώρηση του χώρου, καθώς και στους εργαζόμενους του θεάτρου για την άψογη φιλοξενία τους. Παράλληλα, ευχαριστίες εκφράζονται προς το κλιμάκιο του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την εξαιρετική συνεργασία και την άρτια οργάνωση της αιμοδοσίας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος και στη διαρκή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από δράσεις όπως η σημερινή, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που ενώνουν και ενδυναμώνουν την κοινωνία μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος