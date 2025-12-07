Συνελήφθη 47χρονη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση

Συνελήφθη, προχθες (05-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 47χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας και του Αστυνομικού Σταθμού Ευδήλου Ικαρίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει η συλληφθείσα στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), συνολικού βάρους -1.524- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή «σοκολάτας»), συνολικού βάρους -25,7- γραμμαρίων,

-197- ναρκωτικά χάπια,

σπόροι κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

-5- καλαμάκια με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας,

διαφανής μεμβράνη,

-2- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -7.750- ευρώ, προερχόμενο από έκνομη δραστηριότητα.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, η 47χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.