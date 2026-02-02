Κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας των Ενώσεων Αστυνομικών Αχαΐας, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δ. Ελλάδας και του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. & Π.Σ. Νοτιοδυτικής & Στερεάς Ελλάδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, η κοινή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την πίτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ενώ οι Πρόεδροι των Ενώσεων, στον σύντομο χαιρετισμό τους, ευχήθηκαν μια ασφαλή χρονιά με υγεία, αφιερώνοντας το πρώτο κομμάτι σε όλα τα μέλη των σωματείων τους.

Στο πλαίσιο της γιορτής, τιμήθηκαν για το έργο τους κατά το 2025 η Αστυνόμος Α ́ Νικολίτσα ΤΣΕΚΟΥΡΑ, για τον υποδειγματικό συντονισμό εκκενώσεων στις πυρκαγιές του Αυγούστου και ο Υπαστυνόμος Α ́ Κωνσταντίνος ΓΑΛΑΝΗΣ, για την εξάρθρωση διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας και τον επαναπατρισμό εθνικών θησαυρών. Παράλληλα, βραβεύτηκαν τα τέκνα των συναδέλφων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αναγνώριση της επιτυχίας τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι Βουλευτές Ανδρέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και Σπυρίδων ΤΣΙΡΩΝΗΣ (ΝΙΚΗ), ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο Προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Ευάγγελος ΜΑΣΤΑΚΑΣ, ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης ΜΕΤΑΞΑΣ, ο Βοηθός Δ.Α. Αχαΐας Α/Δ Δημήτριος ΝΟΥΣΗΣ, ο Διευθυντής της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών Α/Υ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ, ο Διοικητής Β' Α.Τ. Πατρών Α/Υ Χρήστος ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ . Διοικητής Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας Α/Β Χρήστος ΨΥΧΟΣ , Διοικητής Α.Τ. Ερυμάνθου Α/Β Θεόδωρος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ο Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ. Βασίλειος ΝΑΚΟΣ, ο Πρόεδρος Ε.Α.Υ. Αθηνών Δημοσθένης ΠΑΚΟΣ, ο Οργανωτικός Γραμματέας Ε.Α.Υ. Αθηνών Θεόδωρος ΦΟΥΚΑΣ, ο Πρόεδρος Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης Θεόδωρος ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ, ο Αντιπρόεδρος Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης Βασίλειος ΚΛΕΑΝΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης Γεώργιος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Φρουρών Δημήτριος ΝΤΖΕΛΙΑΣ, ο Πρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας Μιχαήλ ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ο Αντιπρόεδρος I.P.A./Τ.Δ. Αχαΐας Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Πέραν των ανωτέρω, δυναμική παρουσία έδωσαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, μέλη μας, καθώς και τέκνα συναδέλφων, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου.

Η Ένωση ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρισκόμενους και εύχεται μια καλή και ασφαλή χρονιά στους συναδέλφους και τους πολίτες της Αχαΐας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ