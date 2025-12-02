Συνελήφθη 47χρονη για μεταφορά κοκαΐνης στη Ρόδο

Συνελήφθη χτες (1 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 47χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, χτες το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην 47χρονη κατά την άφιξη της στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη βάρους -156,7- γραμμαρίων

Ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Κινητό τηλέφωνό

Η συλληφθείσα οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.