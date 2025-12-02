PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 47χρονη για μεταφορά κοκαΐνης στη Ρόδο

14:19 | 02/12/2025

Συνελήφθη χτες (1 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 47χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, χτες το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην 47χρονη  κατά την άφιξη της στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν:

  • Κοκαΐνη βάρους -156,7- γραμμαρίων
  • Ακτοπλοϊκό εισιτήριο
  • Κινητό τηλέφωνό
Διαβάστε επίσης

Η συλληφθείσα οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis