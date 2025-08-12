Συνελήφθη 47χρονη για εμπορία ανθρώπων

Συνελήφθη προχθες (Κυριακή 10 Αυγούστου 2025), το μεσημέρι στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 47χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων.

Όπως διακριβώθηκε, η δράστιδα χρησιμοποιούσε – εκμεταλλεύονταν επιτηδευμένα ένα ανήλικο παιδί της ηλικίας 11 ετών το οποίο εντοπίσθηκε να επαιτεί, σε σημείο με μεγάλη τουριστική κίνηση, στοχεύοντας στη συμπόνια και το κοινό αίσθημα των πολιτών-επισκεπτών-τουριστών, ώστε να του προσφέρουν χρηματικά ποσά αποσκοπώντας τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Κατασχέθηκαν -870- ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών και την πρόληψη-καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών.