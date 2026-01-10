Συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό ασθενοφόρου, φθορές, κλοπή και ναρκωτικά

Συνελήφθη, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ανωτέρω τις πρώτες πρωινές ώρες χθες 9 Ιανουαρίου 2026 στην πόλη της Ζακύνθου, προέβη στον εμπρησμό, ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές τόσο στο ίδιο όχημα όσο και σε δύο ακόμη σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα ι.χ..

Διαβάστε επίσης

Από την αξιολόγηση και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι για τη μετάβασή του στο σημείο του συμβάντος χρησιμοποίησε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από την 16-10-2025, σε Υπηρεσία της Αττικής.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η ανωτέρω δίκυκλη μοτοσυκλέτα,

πλαστικό δοχείο με υπολείμματα καύσιμη ύλης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν, επιπλέον και κατασχέθηκαν:

αποξηραμένα φύλλα κάνναβης συνολικού βάρους -155- γραμμαρίων,

εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας και συγκεκριμένα -2- θερμαντικές λάμπες και -1- φίλτρο αέρα,

σπόροι κάνναβης,

-10- πλαστικά σακουλάκια διαμοιρασμού και

-1- κουκούλα τύπου «full-face».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.