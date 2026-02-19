Συνελήφθη 45χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου

Συνελήφθη προχθες (17 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, ένας 45χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες απογευματινές ώρες στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας βρέθηκαν στην κατοικία του -36,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.