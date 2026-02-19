Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών – 29χρονου άνδρα και 30χρονης γυναίκας – για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αναζητήσεων οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν μεσημεριανές ώρες προχθες (17 Φεβρουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), καθώς το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, αφαίρεσαν από περίκλειστο χώρο ξενοδοχείου που βρίσκεται περιφερειακά της πόλης του νησιού, σωλήνες χαλκού συνολικής αξίας -2.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την τέλεση της παραπάνω κλοπής.