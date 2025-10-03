Συνελήφθη 41χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών

Συνελήφθη προχθες (01-10-2025) τις πρωινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, 41χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 41χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, -289,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε μορφή φούντας και -296,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (κλώνοι).

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην οικία του 41χρονου σε περιοχή της Φλώρινας, από τους προαναφερόμενους αστυνόμους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- κιλά και -487,8- γραμμάρια, μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης, σε μορφή φούντας,

-8,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

-3,9- γραμμάρια, ακατέργαστης κάνναβης αναμεμιγμένη με καπνό.

Συνολικά κατασχέθηκαν -3- κιλά και -86,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.