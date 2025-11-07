Συνελήφθη 41χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α. Σ. Βελβεντού

Συνελήφθη χθες (06-11-2025) απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού, 41χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 41χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -10,3- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 41χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους –10,2– γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.