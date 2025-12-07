Συνελήφθη 40χρονος κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, προχθες (05-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 40χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράνομη οπλοκατοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αποξηραμένα φύλλα κάνναβης βάρους -10,78- γραμμαρίων,

-2- πυροβόλα όπλα,

-587- φυσίγγια για κυνηγετικά όπλα,

-100- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

-9- συσκευασίες με καψύλλια – σκάγια,

ποσότητα πυρίτιδας βάρους -925- γραμμαρίων,

υλικά και παρελκόμενα για αναγόμωση φυσιγγίων και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε τα προαναφερόμενα όπλα, τα φυσίγγια και τα λοιπά πυρομαχικά, παράνομα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.