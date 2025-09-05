Συνελήφθη 40χρονος για διάπραξη κλοπών, εμπρησμό και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χτες (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025) πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, 40χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση εμπρησμού, διάπραξη κλοπών και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, ο δράστης πρώτες πρωινές ώρες προχθες (03.09.2025) σε χωριό της Ρόδου:

αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα από -2- καταστήματα και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στα οποία εισήλθε από ανασφάλιστα σημεία

αφαίρεσε δίκυκλο μοτοποδήλατο και

προκάλεσε πυρκαγιά που επέφερε εκτεταμένες φθορές σημαντικής αξίας σε κατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-41- ναρκωτικά δισκία

-2- αναπτήρες

Κουτί σπίρτα

Το κλεμμένο δίκυκλο μοτοποδήλατο, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στη δικαιούχο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.