Συνελήφθη 40χρονη: Έκανε την ίδια παράβαση δεύτερη φορά μέσα σε 4 μέρες

Συνελήφθη, τις πρωινές ώρες της 30-9-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 40χρονη ημεδαπή, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση πριν από -4- ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -40- ημερών.

Για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους -1.350- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -18- μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.